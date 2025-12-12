Phantom Blade Zero | Nuovo Gameplay e Uscita annunciata

Dopo una lunga attesa, Phantom Blade Zero ha finalmente una finestra temporale precisa. L’action RPG firmato S-GAME arriverà il 9 settembre 2026 su PlayStation 5 e PC tramite Steam. Sviluppato con Unreal Engine 5, il titolo punta a distinguersi per una forte identità visiva e ludica, fondendo tradizione Wuxia, combattimento ad alta intensità e un’atmosfera oscura che gli autori definiscono Kungfupunk. Al centro dell’esperienza c’è un sistema d’azione estremamente tecnico e spettacolare, pensato per unire la precisione delle arti marziali classiche a un immaginario più moderno, quasi industriale, senza rinunciare a una forte componente narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Phantom Blade Zero: Nuovo Gameplay e Uscita annunciata

