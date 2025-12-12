Phantom Blade Zero è stata annunciata la data di uscita con un trailer ai The Game Awards 2025

Durante i The Game Awards 2025, è stato annunciato il trailer ufficiale e la data di uscita di Phantom Blade Zero, uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. L'evento ha svelato nuovi dettagli sul gioco, generando grande entusiasmo tra i fan e gli appassionati di videogiochi d'azione e avventura.

Phantom Blade Zero è comparso ai The Game Awards 2025, con il team di sviluppo che ha annunciato la data di uscita di uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Il trailer, ricco di ritmo e suggestione, ha alternato sequenze narrative a estratti gameplay mai visti prima, confermando l’elevato livello produttivo raggiunto da S-GAME. La pubblicazione è prevista per il 9 settembre 2026 su PC e PS5, segnando la conclusione di quattro anni di sviluppo particolarmente intensi. Il filmato ha offerto una panoramica ampia dell’avventura: nuovi nemici dalle movenze imprevedibili, armi inedite e frammenti di storia che delineano un viaggio cupo e cinematografico. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Phantom Blade Zero, è stata annunciata la data di uscita con un trailer ai The Game Awards 2025

