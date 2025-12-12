Pezzi di metallo all’interno | il prodotto ritirato dal commercio l’avviso del ministero

Il ministero ha pubblicato un avviso ufficiale riguardante un prodotto alimentare ritirato dal mercato a causa della presenza di pezzi di metallo. La comunicazione mira a informare consumatori e operatori del settore sui rischi e sulle misure adottate per garantire la sicurezza alimentare. Ecco tutti i dettagli dell’intervento ufficiale.

Un avviso ufficiale pubblicato nelle ultime ore ha sollevato l’attenzione dei consumatori e degli operatori del settore alimentare. Un lotto di salsiccia fresca confezionata è stato richiamato dal commercio, dopo una segnalazione considerata potenzialmente pericolosa. La comunicazione arriva direttamente dal Ministero della Salute e riguarda un alimento acquistato quotidianamente da migliaia di famiglie. Leggi anche: Scatta il ritiro dai supermercati italiani, ecco di cosa: l’allerta del ministero Il prodotto richiamato e i dettagli dell’allerta. Secondo quanto pubblicato sul portale del Ministero dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare, il richiamo riguarda un lotto di salsiccia – salamella di suino a marchio Naturamica Hrc Gourme t, etichetta destinata principalmente alle macellerie. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pezzi di metallo all’interno: il prodotto ritirato dal commercio, l’avviso del ministero

La verità? A Natale siamo tutti bravi… finché non devi uscire dal solito centrotavola. Se vuoi davvero stupire, punta su composizioni importanti: calici in metallo, rami artificiali di qualità, foglie luminose e volumi che riempiono la stanza Sono pezzi che no - facebook.com Vai su Facebook

Pezzi di metallo nella carne: salsiccia ritirata dal commercio, l’avviso del Ministero della salute - Il richiamo della salsiccia per una possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla segnalazione di presenza di corpi estranei metallici all'interno ... Da fanpage.it

Trovati pezzi di metallo nel pollo: azienda ritira 13 tonnellate di nuggets, i Paesi interessati - Oltre 13mila chili di crocchette di pollo sono state ritirate dalla Tyson Foods, azienda americana specializzata nella lavorazione della carne, dopo che all'interno del prodotto sono stati trovati ... Riporta fanpage.it

Metalli. Introduzione. Ghisa e acciaio: le leghe del ferro.

Video Metalli. Introduzione. Ghisa e acciaio: le leghe del ferro. Video Metalli. Introduzione. Ghisa e acciaio: le leghe del ferro.