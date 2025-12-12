Pescara-Frosinone trasmessa in chiaro gratis

La sfida tra Pescara e Frosinone si presenta come un evento imperdibile, trasmesso in chiaro e gratuito. Con tre incontri per salutare il 2025 e quattro per chiudere il girone di andata, la prima partita si preannuncia carica di emozioni e tensione, promettendo un inizio di stagione ricco di suspense per il Delfino.

Tre gare per salutare il 2025, 4 per chiudere il girone di andata. La prima è da far tremare i polsi per il Delfino.Lo stadio 'Adriatico-Cornacchia, che i tifosi biancazzurri votrrebbero già intitolato al compianto Giovanni Galeone, ospiterà domenica prossima (14 dicembre 2025) alle 17.15 il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Serie B: la sfida tra Pescara e Frosinone su Dazn anche in modalità gratuita - facebook.com Vai su Facebook

#SerieB: la sfida tra #Pescara e #Frosinone su Dazn anche in modalità gratuita Vai su X

Pescara-Frosinone trasmessa in chiaro gratis - Tre gare per salutare il 2025, 4 per chiudere il girone di andata. Segnala ilpescara.it

Serie B: la sfida tra Pescara e Frosinone su Dazn anche in modalità gratuita - Giovanni Cornacchia, dove domenica 14 dicembre andrà in scena il confronto tra Pescara e Frosinone. Secondo tuttosport.com