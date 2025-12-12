Pescara-Frosinone le probabili formazioni

Analisi delle probabili formazioni di Pescara-Frosinone, sfida tra due squadre con obiettivi diversi. Il Frosinone, dopo una prestazione convincente e spietata contro la Juve Stabia, si prepara a affrontare i padroni di casa in una partita che promette spettacolo e intensità. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per questo match.

Un Frosinone convincente e spietato, quello visto lunedì al “Benito Stirpe”, dove la squadra di Alvini ha travolto la Juve Stabia con un netto 3-0. Dopo le vittorie esterne contro Bari e Reggiana, i tifosi aspettavano conferme anche davanti al pubblico di casa, e la squadra non ha deluso. Frosinonetoday.it

Pescara–Frosinone: dove vederla in diretta anche gratis? Info e probabili formazioni di Gorgone e Alvini - Scopri come seguire il match senza registrazione e tutte le probabili formazioni di Gorgone e Alvini per una sfida di Serie B da non perdere. tag24.it