Pescara-Frosinone le probabili formazioni
Analisi delle probabili formazioni di Pescara-Frosinone, sfida tra due squadre con obiettivi diversi. Il Frosinone, dopo una prestazione convincente e spietata contro la Juve Stabia, si prepara a affrontare i padroni di casa in una partita che promette spettacolo e intensità. Ecco le possibili scelte dei due allenatori per questo match.
Un Frosinone convincente e spietato, quello visto lunedì al “Benito Stirpe”, dove la squadra di Alvini ha travolto la Juve Stabia con un netto 3-0. Dopo le vittorie esterne contro Bari e Reggiana, i tifosi aspettavano conferme anche davanti al pubblico di casa, e la squadra non ha deluso. Frosinonetoday.it
Frosinone-Pescara il giorno prima: probabili formazioni, anche Grassadonia col 3-5-2 o 3-4-2-1.