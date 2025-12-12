perugia tedesco mischia le carte in attacco kanoute verso il forfait manzari avanza

Perugia cambia strategia in attacco con Tedesco che mischia le carte, spostando Manzari in avanti in assenza di Kanoute, infortunato. Nel frattempo, il Livorno si ferma prima di affrontare il Rimini, mentre si disputano le sfide tra Pontedera e Sambenedettese, offrendo nuove prospettive e interessanti sviluppi nel campionato.

Si ferma il Livorno, che avrebbe dovuto giocare con il Rimini, si sfidano Pontedera e Sambenedettese. Al Perugia non resta che vincere a Campobasso per sfruttare la situazione e risalire. I biancorossi di Tedesco vanno a caccia del primo blitz del 2025 e mai come stavolta i biancorossi dovranno cercare di sfatare il tabù trasferta. Il Perugia deve riscattare le due sconfitte consecutive, ko arrivati in una fase di slancio che hanno frenato la rincorsa verso la zona salvezza. Giovanni Tedesco sta cercando la combinazione migliore per evitare distrazioni in fase difensiva e per arrivare con più facilità al gol.