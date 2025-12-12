Perugia coppia aggredita con una sbarra di ferro e una chiave inglese | condannato

Perugiatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, una coppia è stata aggredita con una sbarra di ferro e una chiave inglese, ricevendo anche minacce e insulti. L’aggressore ha poi sferrato colpi contro i vetri dell’auto, utilizzando gli oggetti contundenti. L’intera vicenda ha suscitato scalpore, portando alla condanna dell’autore dell’aggressione.

Minacce e frasi choc, poi i colpi ai vetri dell’auto, brandendo una chiave inglese e una sbarra di ferro. È quanto denunciato da una coppia di origine marocchina, aggredita da tre connazionali a Ponte San Giovanni, nel parcheggio di un supermercato.Secondo la ricostruzione la coppia si trovava. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia coppia aggredita con una sbarra di ferro e una chiave inglese condannato

© Perugiatoday.it - Perugia, coppia aggredita con una sbarra di ferro e una chiave inglese: condannato

1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi

Video 1727 viene aggredito da poeta di strada e colombiano di Niko pandetta fuori dallo studio di tatuaggi