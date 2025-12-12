Perizia Albani la difesa di Sempio | Era una pistola fumante ora è ad acqua

La perizia Albani rappresenta un elemento chiave nel caso Sempio. La difesa ha dichiarato di analizzarla attentamente, ritenendola ora priva di elementi decisivi. Manca ancora qualche pagina alla conclusione dell'analisi, che potrebbe influenzare significativamente lo sviluppo della posizione dell'imputato.

AGI -"Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine e contiamo di chiudere il lavoro oggi". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, arrivando al laboratorio di Genomica di via Tiburtina, a Roma, dove è in corso l' incidente probatorio sul delitto di Garlasco. "Su ogni passaggio valutiamo se sia condivisibile al cento per cento, solo in parte oppure se richieda approfondimenti - ha aggiunto - Abbiamo predisposto una serie di richieste di chiarimento, una decina di domande pacate, non polemiche e non finalizzate a ribaltare l'esito della perizia, e oggi completeremo l'elenco". 🔗 Leggi su Agi.it