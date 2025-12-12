Perico sulla corsa scudetto | Queste squadre sono più attrezzate delle altre 

Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, analizza la corsa scudetto sottolineando come alcune squadre siano più attrezzate rispetto alle altre. Le sue considerazioni offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche del campionato e sulle potenzialità delle contendenti alla conquista del titolo.

Inter News 24 L’ex difensore del Cagliari Gabriele Perico ha parlato della corsa scudetto. Ecco chi sono per lui le squadre più attrezzate per vincere il titolo. Gabriele Perico, ex difensore che ha lasciato il segno in Sardegna tra il 2010 e il 2014 collezionando quasi ottanta presenze, ha condiviso le sue riflessioni sull’attualità del Cagliari in un’intervista esclusiva rilasciata a CagliariNews24. Le sue analisi arrivano in un momento cruciale per i rossoblù, in vista della delicata gara contro l’Atalanta, squadra in cui lo stesso Perico ha mosso i primi passi nel settore giovanile. Tra i temi affrontati, l’ex giocatore ha espresso il suo parere sull’inizio in prima squadra del tecnico Fabio Pisacane, analizzando l’impatto del giovane allenatore sulla formazione sarda. Internews24.com

Perico in esclusiva a Cagliarinews24: «Scudetto? Napoli, Milan e Inter se la giocheranno. C’è stato il momento della Roma, però…» - Gabriele Perico, ex difensore del Cagliari, ha raccontato in esclusiva a CagliariNews24 il momento dei rossoblù Gabriele Perico ha vissuto stagioni importanti in Sardegna tra il 2010 e il 2014, collez ... lazionews24.com

Conte nei guai, lo scudetto è già compromesso: resa Napoli - C'è chi però ha spodestato il Napoli Con lo scudetto cucito sul petto il Napoli di Antonio Conte ... diregiovani.it

A volte la vita cambia in un attimo. Per Pamela è successo in un pronto soccorso, in una sala che ancora oggi ricorda per numero e per paura: la diagnosi di leucemia, la corsa all'ospedale, l’incertezza, le figlie da salutare in fretta, la possibilità reale di avere s - facebook.com facebook