Perfette per le pelli secche e secchissime si tratta di creme speciali anti freddo Ecco cos' hanno di particolare e su quali pelli fuzionano

Le creme anti freddo sono ideali per proteggere le pelli secche e molto secche durante l'inverno. Tra queste, l’Intensa si distingue per la sua texture particolare e le sue proprietà benefiche. Perfetta per molte tipologie di pelle, questa cold cream offre un’efficace barriera protettiva contro le aggressioni climatiche, mantenendo la pelle idratata e nutrita.

I ntensa, perfetta per l’inverno, amica di quasi tutte le pelli, soprattutto se secche e secchissime: l a cold cream è una crema viso particolare, con caratteristiche molto amate, anzitutto, una speciale texture, con caratteristiche speciali. Tutto quello che c’è da sapere. Nicole Kidman svela la sua beauty routine X Leggi anche › Viso stanco? Ecco perché. Ma soprattutto, come rimediare Cold cream, la crema viso contro l’extra freddo. C’è differenza tra cold cream e crema idratante? Sì. Sono infatti due prodotti differenti e hanno anche funzioni diverse: «Per spiegare la differenza in modo semplice, si può dire che la crema idratante è come una bottiglia d’acqua che disseta e riequilibra la pelle, mentre la cold cream funziona più come una sciarpa di lana che protegge e impedisce che l’idratazione evapori» spiega la dottoressa Chiara Bocchi, specialista in dermatologia e Venerologia presso Arcispedale S. Iodonna.it

