Perché Verstappen non pagherà la multa salatissima per l'assenza al Gala FIA prevista dal regolamento
L'assenza di Max Verstappen al Gala FIA di fine stagione ha generato discussioni, considerando le recenti sanzioni più severe stabilite dalla Federazione. Tuttavia, il campione del mondo sembra aver trovato motivazioni per non partecipare, sollevando interrogativi sulle conseguenze e sulle norme che regolano questo tipo di situazioni.
L'assenza di Max Verstappen al Gala FIA di fine stagione fa discutere, anche alla luce delle sanzioni inasprite dalla Federazione. Ma il regolamento prevede eccezioni precise: ecco perché il pilota Red Bull non verrà multato. Come riporta Erik van Haren del De Telegraaf, Max Verstappen non sarà al gala della FIA di Tashkent, Uzbekistan, perché ha l'influenza.