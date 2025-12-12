Perché Verstappen non pagherà la multa salatissima per l'assenza al Gala FIA prevista dal regolamento

12 dic 2025

L'assenza di Max Verstappen al Gala FIA di fine stagione ha generato discussioni, considerando le recenti sanzioni più severe stabilite dalla Federazione. Tuttavia, il campione del mondo sembra aver trovato motivazioni per non partecipare, sollevando interrogativi sulle conseguenze e sulle norme che regolano questo tipo di situazioni.

