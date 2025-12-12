Perché Sarah Fahr non sta giocando? La centrale spiega il problema fisico | servirà tempo

Sarah Fahr non sta attualmente giocando a causa di un infortunio che richiede tempo per il recupero. La centrale, che ha disputato l'ultimo match ufficiale il 25 novembre, ha dovuto interrompere la sua attività agonistica per problemi fisici. La sua assenza sta influenzando la squadra, in attesa di tempi più favorevoli per il suo rientro in campo.

Sarah Fahr ha disputato il suo ultimo incontro ufficiale lo scorso 25 novembre, quando contribuì alla vittoria di Conegliano contro lo Zeren Spor Ankara nel match d’esordio in Champions League. La centrale mise a segno 12 punti (3 muri) e fu determinante per il successo delle Pantere al tie-break, in una partita caratterizzata dai cinque match-point annullati dalle Campionesse d’Europa alle turche nella frazione decisiva. Nei due successivi incontri disputati dalla corazzata turca, la 24enne non è scesa in campo: il 30 novembre per la trasferta di Perugia in Serie A1 (vinta 3-0 dalla capolista del campionato) e il 2 dicembre in Champions League nella tana del Dresda (altro 3-0 per le ragazze di coach Daniele Santarelli). Oasport.it

