Perché Putin vuole farsi dare dagli americani anche la parte del Donbas che non ha conquistato
Vladimir Putin mira a ottenere il controllo totale del Donbas, inclusa la porzione ancora sotto il controllo ucraino. Questa strategia evidenzia le ambizioni espansionistiche della Russia nella regione, rendendo il conflitto ancora più complesso e rischioso per la stabilità dell’Ucraina e dell’intera area.
Vladimir Putin vuole tutto il Donbas, anche la parte (circa un terzo della regione orientale ucraina) che non ha conquistato militarmente.
«Putin andrà avanti e ci sarà una seconda fase della guerra perché vuole prendere anche Odessa.» Così il Generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa, intervistato da Valentina Petrucci e Marco Petruzzelli. #AgoraRai
#inaltreparole Di Battista sulla Russia: "Putin perché dovrebbe attaccarci? La russofobia è una strategia utile per il riarmo"