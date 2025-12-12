Perché Putin vuole farsi dare dagli americani anche la parte del Donbas che non ha conquistato

Ilfoglio.it | 12 dic 2025

Vladimir Putin mira a ottenere il controllo totale del Donbas, inclusa la porzione ancora sotto il controllo ucraino. Questa strategia evidenzia le ambizioni espansionistiche della Russia nella regione, rendendo il conflitto ancora più complesso e rischioso per la stabilità dell’Ucraina e dell’intera area.

Vladimir Putin vuole tutto il Donbas, anche la parte (circa un terzo della regione orientale ucraina) che non ha conquistato milit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

