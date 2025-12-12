Perché la risposta della ministra Bernini agli studenti che la contestano divide più della sua riforma

L'articolo analizza la recente contestazione degli studenti alla ministra Bernini e le sue risposte, evidenziando come il dibattito pubblico sulla riforma universitaria si sia acceso e diviso. La reazione della ministra, percepita da molti come svalutante, ha ulteriormente intensificato le tensioni, sottolineando le profonde divergenze sulle politiche educative e il rapporto tra istituzioni e studenti.

di Paolo Gallo È una scena che colpisce: studenti che contestano una riforma universitaria complessa e divisiva, e una ministra che risponde con espressioni che li etichettano e li svalutano. Il punto non è giudicare l'emotività del momento, ma interrogarsi sul significato istituzionale e sociale di un linguaggio che, da un rappresentante dello Stato, assume un peso simbolico ben più grande di una semplice battuta stizzita. Le istituzioni, in una democrazia matura, non hanno solo il compito di governare: devono anche incarnare un metodo, un tono, un esempio. È naturale che una figura pubblica venga contestata, soprattutto quando la posta in gioco riguarda il futuro formativo e professionale di migliaia di giovani.

