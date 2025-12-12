Perché la Finanza ha perquisito il Teatro San Carlo e ha acquisito atti e documenti

La recente operazione di perquisizione al Teatro San Carlo ha portato all'acquisizione di atti e documenti, sollevando interrogativi sulla gestione finanziaria del prestigioso teatro. Le indagini, condotte dalla Procura di Napoli e dalla Corte dei Conti della Campania, mirano a fare luce sulla gestione del Massimo napoletano durante il mandato del precedente sovrintendente.

