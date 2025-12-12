Perché la finale del Grande Fratello cambia giorno | lunedì puntata giovedì ultimo atto

La finale del Grande Fratello cambia data: inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre, si sposta a giovedì 18 dicembre. La decisione è stata presa per motivi organizzativi, modificando il calendario delle ultime puntate del reality. I telespettatori dovranno quindi attendere qualche giorno in più per scoprire il vincitore di questa edizione.

Roma, 12 dicembre 2025 - Finale del Grande Fratello rinviata di qualche giorno. La finale di lunedì 15 dicembre slitta infatti a giovedì 18 dicembre. Un cambiamento che ha del singolare, soprattutto visto che è stato deciso soltanto negli ultimi giorni. E quindi - e questo va tenuto in considerazione - con tutti i contratti di chi lavora al Gf con termine lunedì 15 dicembre. Contratti che, perciò, devono essere modificati. Il cambio di messa in onda. Da settimane l’idea dei vertici Mediaset era quella di far concludere il reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5 lunedì 15 dicembre. Solo negli ultimi giorni è arrivata la decisione: lunedì 15 dicembre si svolgerà una “seconda semifinale”, mentre la finale del Gf “total nip” andrà in onda giovedì 18 dicembre. Quotidiano.net

