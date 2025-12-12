Perché gli Schiaccianoci vengono associati al Natale

12 dic 2025

L'associazione tra gli Schiaccianoci e il Natale affonda le sue radici in tradizioni e rappresentazioni culturali. Questo celebre burattino di legno, simbolo di fortuna e protezione, è diventato un elemento imprescindibile delle festività natalizie. Scopriamo insieme le origini e il significato di questa tradizione che ha conquistato il cuore di molte persone.

