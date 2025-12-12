Perché è importante difendere il diritto di sciopero

Lo sciopero generale indetto ieri in Portogallo dalle principali confederazioni sindacali evidenzia l'importanza di tutelare il diritto di sciopero come strumento fondamentale di tutela dei lavoratori e di partecipazione democratica. La protesta nasce in risposta alle recenti modifiche legislative sul lavoro, suscitando un dibattito sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori e sull'equilibrio tra riforme e tutela sociale.

Ieri in Portogallo le due principali confederazioni sindacali hanno indetto uno sciopero generale per contestare le modifiche alla legislazione sul lavoro previste dal governo di centrodestra di Luís Montenegro. È la prima volta dal 2013 che Cgtp e Ugt uniscono le forze, ma davanti alla possibilità per le aziende di licenziare più facilmente i lavoratori, di estendere la durata dei contratti temporanei e – addirittura – di limitare le pause per l'allattamento al seno per le madri nei primi due anni di vita del bambino (contro l'attuale esonero senza scadenza fissata) non poteva essere altrimenti.

