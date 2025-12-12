Perché ci svegliamo pochi minuti prima della sveglia | la risposta è nel nostro cervello

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molte persone si svegliano pochi minuti prima della loro sveglia, un fenomeno spesso associato a un sonno di qualità e a un orologio biologico efficiente. Questo comportamento nasce da un meccanismo complesso nel cervello, che risponde agli stimoli esterni e interni, segnalando il momento giusto per il risveglio.

