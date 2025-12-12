Perché Bernini ad Atreju ha chiamato gli studenti poveri comunisti e cosa c'entra il test di Medicina

Durante l'evento Atreju, la ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata da studenti che hanno espresso la loro frustrazione per le recenti riforme di accesso alla facoltà di Medicina, criticandola anche con espressioni colorite come

La ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata ieri ad Atreju da un gruppo di studenti: "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", hanno urlato i giovani, esasperati dalla riforma di accesso alla facoltà di Medicina. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti", ha replicato la ministra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

