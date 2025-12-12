Per l’intelligence danese i rischi alla sicurezza arrivano anche dall’America

Il report annuale dell’intelligence danese evidenzia per la prima volta come i rischi alla sicurezza provenienti dagli Stati Uniti rappresentino una minaccia significativa. Questa nuova valutazione sottolinea un cambiamento nelle percezioni e nelle priorità della sicurezza internazionale, evidenziando l’importanza di monitorare le dinamiche tra le grandi potenze e i loro potenziali impatti globali.

Per la prima volta da quando viene pubblicato, il report annuale stilato dall’Intelligence della Danimarca pone gli Stati Uniti come un possib. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Per l’intelligence danese i rischi alla sicurezza arrivano anche dall’America

Cerca Video Caricamento del Video...

“Gli #USA sono una minaccia per la sicurezza”: il rapporto dell’intelligence danese - facebook.com Vai su Facebook

“Gli #USA sono una minaccia per la sicurezza”: il rapporto dell’intelligence danese Vai su X

Per l'intelligence danese i rischi alla sicurezza arrivano anche dall'America - Nel documento dei servizi segreti si legge che gli Stati Uniti "non escludono più l’utilizzo della forza militare, nemmeno contro gli alleati”. Segnala ilfoglio.it

Perché l'intelligence danese ha inserito gli Usa tra i rischi per la sicurezza nazionale: le relazioni transatlantiche in cambiamento - Il servizio di intelligence militare danese ha inserito, per la prima volta, gli Stati Uniti tra i rischi per la sicurezza nazionale nelle previsioni 2025. Si legge su tag24.it