Per entrare in America serve fornire l' accesso ai social? Non ancora ma c' è già chi cancella i viaggi
Sempre più persone rinunciano ai viaggi negli Stati Uniti per timore di controlli legati ai social media. Sebbene attualmente non sia obbligatorio condividere gli account, l'ansia di eventuali problemi con la legge spinge molti a evitare l'ingresso, creando un clima di incertezza e paura che si fa sentire ancor prima dell'implementazione di nuove normative.
Le rinunce per evitare i "problemi con la legge" sono arrivate prima ancora della legge. Brutta sensazione avere la coda di paglia. Quella che è ancora una proposta della Customs and Border Protection (Cbp), l’Agenzia americana per la protezione delle frontiere, ossia l'obbligo (che potrebbe iniziare nel 2026) per tutti i turisti stranieri (di 41 paesi, Italia compresa) di fornire i dati relativi agli ultimi cinque anni di attività sui social media per poter entrare negli Stati Uniti, ha già convinto qualcuno a rinunciare a un viaggio negli States. "Giovedì mattina un uomo che aveva comprato un pacchetto viaggio per visitare Los Angeles e San Francisco a gennaio mi ha chiamato per avvisarmi che avrebbe rinunciato a partire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
I turisti che vogliono entrare negli Stati Uniti con il visto elettronico (ESTA) dovranno fornire alle autorità americane la cronologia degli ultimi cinque anni dei loro social media, oltre ad una lunga lista di informazioni personali: numeri di telefono e indirizzi e-mail - facebook.com Vai su Facebook
