per amore il mondo magico e gustoso di alice agnelli

Alice Agnelli ci invita a scoprire il suo mondo fatto di cucina, magia e natura attraverso il suo nuovo libro, “Per Amore”. Con ricette ispirate alle stagioni e un tocco di fantasia, l'autrice condivide un viaggio culinario e spirituale che unisce gusto e emozioni in ogni momento dell’anno.

“Sono solo una ragazza che cucina”, scrive lei nell’introduzione del suo nuovo libro, “Per Amore” (sottotitolo: “Ricette, magie e natura nelle quattro stagioni”, edizioni Gribaudo, 256 pagine, 23,75 euro online). Ma che ragazza, e che cucina! Lei è Alice Agnelli, strano tipo di scrittrice, gastronoma e imprenditrice digitale (nella Rete è nota come @agipsyinthekitchen) che non si limita a raccontare ai suoi fedeli lettori come cucinare cosa (cosa che fa e che fa bene) ma provvede anche a creare un intero mondo con tratti fiabeschi che non parte dal principio di irrealtà ma che invece si nutre dei dolori, dei cambiamenti, delle perdite che ognuno di noi prova nella propria vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

