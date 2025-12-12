Peluche in versione Babbo Natale
A Lecce, un dolce spirito natalizio si materializza in un adorabile peluche di Babbo Natale. Con il suo vestito rosso e la morbidezza avvolgente, diventa un simbolo di magia e allegria, risvegliando ricordi d'infanzia e profumi di festa. Un piccolo tesoro che porta calore e dolcezza in ogni cuore.
LECCE - “Piccolo orsetto in rosso vestito, porta magia e allegria: è un tesoro di morbidezza, un ricordo d'infanzia che profuma di panettone e dolcezza”. Scatto e testo ci arrivano da una nostra lettrice, Alessandra Caliandro. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
MAXI PELUCHE HELLO KITTY – ALTA 45 CM! È arrivata la Hello Kitty più tenera di sempre, in versione maxi da 45 cm! Morbidissima, super coccolosa e disponibile in due varianti colore: Rosa – elegante e dolcissima ? Rossa – vivace e perfetta p - facebook.com Vai su Facebook
Un Natale carico di regali. Peluche, bambole e trenini nel segno della solidarietà - Il portavoce dell’iniziativa Niutta: "Quest’anno raggiunti numeri record". Come scrive ilgiorno.it
Ospedale L'Aquila, peluche per i bimbi in Pediatria - Con questo spirito, il Babbo Natale della Confraternita Balla che te passa dell'Aquila, gruppo di promozione sociale e culturale, ha donato ... Si legge su rainews.it
Renne di Babbo Natale in Lapponia Finlandia Santa Claus Rovaniemi video per le famiglie Rovaniemi