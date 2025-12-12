Peluche in versione Babbo Natale

A Lecce, un dolce spirito natalizio si materializza in un adorabile peluche di Babbo Natale. Con il suo vestito rosso e la morbidezza avvolgente, diventa un simbolo di magia e allegria, risvegliando ricordi d'infanzia e profumi di festa. Un piccolo tesoro che porta calore e dolcezza in ogni cuore.

LECCE - “Piccolo orsetto in rosso vestito, porta magia e allegria: è un tesoro di morbidezza, un ricordo d'infanzia che profuma di panettone e dolcezza”. Scatto e testo ci arrivano da una nostra lettrice, Alessandra Caliandro. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

MAXI PELUCHE HELLO KITTY – ALTA 45 CM! È arrivata la Hello Kitty più tenera di sempre, in versione maxi da 45 cm! Morbidissima, super coccolosa e disponibile in due varianti colore: Rosa – elegante e dolcissima ? Rossa – vivace e perfetta p - facebook.com Vai su Facebook

Un Natale carico di regali. Peluche, bambole e trenini nel segno della solidarietà - Il portavoce dell’iniziativa Niutta: "Quest’anno raggiunti numeri record". Come scrive ilgiorno.it

Ospedale L'Aquila, peluche per i bimbi in Pediatria - Con questo spirito, il Babbo Natale della Confraternita Balla che te passa dell'Aquila, gruppo di promozione sociale e culturale, ha donato ... Si legge su rainews.it

Renne di Babbo Natale in Lapponia Finlandia Santa Claus Rovaniemi video per le famiglie Rovaniemi

Video Renne di Babbo Natale in Lapponia Finlandia Santa Claus Rovaniemi video per le famiglie Rovaniemi Video Renne di Babbo Natale in Lapponia Finlandia Santa Claus Rovaniemi video per le famiglie Rovaniemi