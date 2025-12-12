Pedro Snchez Persona dellAnno LEspresso | sfida al neoliberismo e ambizione di rifondare lEuropa

Pedro Sánchez, protagonista di questa edizione di Le Spresso Persona dell’Anno, si confronta con il modello socialdemocratico, critica le contraddizioni occidentali su Gaza e Ucraina e propone la sovranità condivisa come via per rilanciare l’Europa, sfidando il neoliberismo e puntando a una rifondazione del continente.

L'Espresso apre il confronto con il premier spagnolo, che rivendica il modello socialdemocratico, critica l'incoerenza dell'Occidente su Gaza e Ucraina e indica nella sovranità condivisa la chiave per rilanciare l'Unione Europea. L'Espresso ha nominato Pedro Sánchez, presidente del governo spagnolo, Persona dell'Anno 2025. L'intervista è stata condotta dal direttore del settimanale, Emilio Carelli.