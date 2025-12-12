pedemontana in regione apertura solo sugli sconti

In Regione si è svolta un’audizione dedicata ai sindaci interessati alla Tratta B2 di Pedemontana, ovvero la tratta Milano-Meda da Lentate a Bovisio. Al centro del dibattito, la questione del pedaggio e degli sconti, con un’attenzione particolare alle modalità di apertura e alle possibili agevolazioni per gli utenti della tratta.

Audizione in Regione sul tema del pedaggio per i sindaci che fanno riferimento alla Tratta B2 di Pedemontana, ovvero dell’attuale Milano-Meda, da Lentate a Bovisio. L’incontro nella V commissione territorio era stato chiesto con la mozione approvata da 14 sindaci della Brianza e del Comasco qualche settimana fa, a cui si sono aggiunti anche quelli più direttamente coinvolti ma che non avevano approvato la mozione, oltre ai presidenti delle province di Como e di Monza e Brianza. È intervenuta anche l’assessora alle infrastrutture Claudia Terzi. Dal confronto sono emerse le indicazioni sulle strade concretamente percorribili per ridurre l’impatto economico che la nuova autostrada avrà sui pendolari e, di conseguenza, sulla viabilità locale, che rischia di essere rapidamente saturata come alternativa gratuita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it