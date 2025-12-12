Pedemontana a pagamento i comuni di Como e Monza in Regione | Pedaggio agevolato per chi la usa ogni giorno

Quicomo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha convocato i rappresentanti di Como e Monza per discutere del pedaggio sulla Pedemontana, proponendo un sistema di tariffa agevolata per gli utenti quotidiani. L'obiettivo è favorire un confronto costruttivo e trovare soluzioni sostenibili per un'infrastruttura strategica che collega i territori regionali.

“La Commissione ha voluto riunire attorno a un tavolo i rappresentanti degli enti locali per un confronto costruttivo, nella consapevolezza che Pedemontana è un’infrastruttura strategica per tutto il territorio regionale. È stato possibile ascoltare esigenze diverse, con l’auspicio di arrivare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

pedemontana pagamento comuni comoCommissione territorio: Pedemontana (B2) e elettrificazione Como-Lecco al centro del confronto Regione-Enti Locali - Si è conclusa l’audizione congiunta degli Assessorati alle Infrastrutture (Terzi) e all’Università (Fermi) e dei ... resegoneonline.it scrive

pedemontana pagamento comuni comoUn no in coro al pedaggio folle da 120 euro al mese sulla strada tra Como e Milano: “Rischio collasso per il traffico” -   Tema molto dibattuto negli ultimi mesi e che potrebbe portare a dover pagare un pedaggio di oltre 120 eu ... Da comozero.it

MULTA: UN TRUCCO | Avv. Angelo Greco

Video MULTA: UN TRUCCO | Avv. Angelo Greco