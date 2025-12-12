Pedemontana a pagamento i comuni di Como e Monza in Regione | Pedaggio agevolato per chi la usa ogni giorno

La Regione ha convocato i rappresentanti di Como e Monza per discutere del pedaggio sulla Pedemontana, proponendo un sistema di tariffa agevolata per gli utenti quotidiani. L'obiettivo è favorire un confronto costruttivo e trovare soluzioni sostenibili per un'infrastruttura strategica che collega i territori regionali.

“La Commissione ha voluto riunire attorno a un tavolo i rappresentanti degli enti locali per un confronto costruttivo, nella consapevolezza che Pedemontana è un’infrastruttura strategica per tutto il territorio regionale. È stato possibile ascoltare esigenze diverse, con l’auspicio di arrivare a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La Milano-Meda diventerà un tratto a pagamento della Pedemontana. Le preoccupazioni dei sindaci dei comuni coinvolti: chiedono l'esenzione dal pedaggio - che arriverà fino a 6 euro - almeno per i pendolari. Incertezze sulle ripercussioni del traffico nella vi - facebook.com Vai su Facebook

Confronto in Commissione Territorio tra gli Assessori regionali @cmterzi e @FermiAlessandro, i Sindaci, la Provincia di #Como e la @ProvinciaMB sul sul tema del #pagamento del #trattoB2 della #Pedemontana. Leggi su #LombardiaQuotidiano t.ly/aZWy Vai su X

Commissione territorio: Pedemontana (B2) e elettrificazione Como-Lecco al centro del confronto Regione-Enti Locali - Si è conclusa l’audizione congiunta degli Assessorati alle Infrastrutture (Terzi) e all’Università (Fermi) e dei ... resegoneonline.it scrive

Un no in coro al pedaggio folle da 120 euro al mese sulla strada tra Como e Milano: “Rischio collasso per il traffico” - Tema molto dibattuto negli ultimi mesi e che potrebbe portare a dover pagare un pedaggio di oltre 120 eu ... Da comozero.it

