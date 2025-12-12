Peccioli da record | in 3 giorni venduti 15.293 libri

La sesta edizione di “A Natale libri per te” a Peccioli, tenutasi dall’6 all’8 dicembre, ha registrato un risultato straordinario: in soli tre giorni sono stati venduti 15.293 libri, stabilendo un nuovo record. Un evento che si distingue nel panorama nazionale per il suo successo e l’entusiasmo coinvolgente della comunità.

Peccioli (Pisa), 12 dicembre 2025 – La sesta edizione di “A Natale libri per te”, che si è svolta a Peccioli dal 6 all’8 dicembre, si conferma un’iniziativa unica nel panorama nazionale. Il maxi evento – che è promosso dalla Fondazione Peccioliper, dal Comune di Peccioli e sostenuto da Belvedere Spa – ha ancora una volta centrato il suo duplice obiettivo: favorire l’incontro tra il pubblico e il mondo del libro e allo stesso tempo sostenere le librerie locali, in piena coerenza con il riconoscimento di Peccioli come “Città che legge”. Sono i numeri a parlare chiaro per una edizione record: in tre giorni, 15 librerie e una casa editrice, riunite negli spazi di Palazzo Senza Tempo, hanno venduto 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it