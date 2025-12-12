Pday in centro nei prossimi due week end di dicembre | gli autobus saranno gratuiti

Durante i prossimi due fine settimana di dicembre, i PDay offrono l'opportunità di visitare il centro città senza costi di trasporto. Gli autobus gestiti dai servizi di mobilità sostenibile saranno gratuiti il 13, 14, 20 e 21 dicembre, incentivando spostamenti ecologici e facilitando l'accesso alle aree centrali senza l'uso dell'auto privata.

In occasione dei PDay del 13, 14, 20 e 21 dicembre, i gestori dei servizi di mobilità sostenibile presenti in città offrono possibilità di spostarsi gratuitamente sui mezzi per raggiungere il centro città senza l'uso dell'auto privata. Ridemovi, in accordo con Infomobility, offre 15 minuti di noleggio gratuito per bici, bici elettriche e monopattini.