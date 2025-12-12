Pd le manovre verso le Comunali Liste civiche e nuovi candidati dem Obiettivo | riconquistare il centro

Il Partito Democratico si prepara alle imminenti Comunali con strategie mirate, puntando a rafforzare il centro e coinvolgere liste civiche e nuovi candidati. A un anno e mezzo dalle elezioni, il contesto locale si intreccia con progetti infrastrutturali, questioni di sicurezza e la gestione dei fondi europei, delineando un panorama di sfide e opportunità per il futuro politico della città.

Per le elezioni comunali manca ancora un anno e mezzo, ma la sfida sembra già dietro l'angolo. In mezzo ci sarà, sicuramente, almeno l'attesa partenza del tram, oltre al rebus Passante, al nodo della sicurezza e del restauro della Garisenda, alla scadenza dei fondi del Pnrr e ad altre sfide. E se Alberto Forchielli è stato il primo a esplicitare la volontà di candidarsi a sindaco – oltre a Matteo Lepore che correrà per il bis –, iniziando a parlare ai partiti di centrodestra, anche all'interno dell'attuale maggioranza cominciano le prime mosse sulla scacchiera. Il fulcro sembra destinato a rimanere l'asse tra Pd e Coalizione civica, attorno al quale si svilupperanno le alleanze e con ogni probabilità anche qualche lista civica.

