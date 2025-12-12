Pavia torna l’allarme sicurezza Quattro rapine tentate in 30 minuti Tre minorenni sono in carcere

A Pavia si torna a parlare di sicurezza dopo una serie di tentativi di rapina avvenuti in breve tempo. In soli 30 minuti, quattro aggressioni hanno coinvolto minorenni, alcuni dei quali sono stati arrestati. Le violente aggressioni hanno colpito giovani vittime, spesso colpite con calci e pugni nel tentativo di sottrarre loro zaini e borse.

Quattro tentate rapine nell’arco di mezz’ora. Aggressioni violente, con giovani vittime colpite a calci e pugni, per cercare di impossessarsi di zaini e borse con pochi contanti. Tentativi tutti falliti, ma che hanno portato all’ arresto in flagranza dei tre presunti responsabili, ancora minorenni, italiani. Una ragazza aveva il compito di fare da esca, avvicinando le vittime prescelte fingendo di essere in difficoltà e chiedendo aiuto, distraendole e cercando di impedirne la reazione all’arrivo dei due ragazzi complici, che con violenza si scagliavano contro i malcapitati. Un "piano ben preciso" ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto per le chiamate al 112 da parte di una delle vittime e di un testimone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, torna l’allarme sicurezza. Quattro rapine tentate in 30 minuti. Tre minorenni sono in carcere

