Pavia sequestrata e pestata per oltre 24ore si salva mandando un sos a un amico | arrestato l’aguzzino un 32enne marocchino

A Pavia, una giovane è stata sequestrata e malmenata per oltre 24 ore, riuscendo a salvarsi inviando un messaggio di sos a un amico. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’aguzzino, un 32enne marocchino con precedenti, è stato arrestato.

Sequestrata, picchiata, sotto choc, e con il terrore ancora negli occhi: così gli agenti che hanno raccolto l’allarme lanciato a un amico, hanno trovato una giovane, finita nelle grinfie del suo aguzzino: un 32enne marocchino, con numerosi precedenti sia per reati contro il patrimonio. Sia contro la persona. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella casa del suo aguzzino – un 32enne marocchino che l’ha sequestrata e picchiata per oltre 24 ore – l a ragazza aveva lividi ed ecchimosi su volto e braccia, e il terrore negli occhi. E chissà quando sarebbe finito l’incubo – e come – se la giovane non fosse riuscita a inviare a un conoscente un messaggio, condividendo la posizione Gps senza ulteriori spiegazioni. Secoloditalia.it

