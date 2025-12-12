Pavia | picchia e tiene sotto sequestro una ragazza per oltre 24 ore 32enne arrestato

A Pavia, un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo aver sequestrato una ragazza nella propria abitazione per più di 24 ore. L'intervento è stato possibile grazie a un messaggio inviato dalla vittima a un conoscente, condividendo la posizione GPS, che ha permesso di salvarla e di fermare il sequestratore.

Ha inviato a un conoscente un messaggio condividendo la posizione Gps senza ulteriori spiegazioni, cosa che le ha permesso di essere portata in salvo e di far arrestare l'uomo che la teneva sequestrata in casa sua da oltre 24 ore. E' accaduto in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò, lo scorso mercoledì 10 dicembre. L'amico della vittima, visto il messaggio, ha capito immediatamente che si trattava di una richiesta di aiuto e ha contattato il Nue 112. Gli equipaggi del commissariato di polizia di Vigevano sono quindi intervenuti con urgenza, raggiungendo il luogo indicato dal dispositivo Gps. Iltempo.it

