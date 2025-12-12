Pavia picchia e sequestra una donna per 24 ore | arrestato un marocchino

A Pavia, un uomo marocchino è stato arrestato dopo aver sequestrato e maltrattato una donna per oltre 24 ore. La vittima è riuscita a salvarsi grazie a un messaggio inviato a un conoscente con la sua posizione GPS, che ha consentito alle forze dell'ordine di intervenire e catturare l'aggressore.

Ha inviato a un conoscente un messaggio condividendo la posizione Gps senza ulteriori spiegazioni, cosa che le ha permesso di essere portata in salvo e di far arrestare l'uomo che la teneva sequestrata in casa sua da oltre 24 ore. È accaduto in provincia di Pavia, nella frazione Remondò di Gambolò, lo scorso mercoledì 10 dicembre. L'amico della vittima, visto il messaggio, ha capito immediatamente che si trattava di una richiesta di aiuto e ha contattato il Nue 112. Gli equipaggi del commissariato di polizia di Vigevano sono quindi intervenuti con urgenza, raggiungendo il luogo indicato dal dispositivo Gps. Liberoquotidiano.it

