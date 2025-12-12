Pavia donna sequestrata e picchiata per 24 ore | salvata grazie a un messaggio

Una giovane donna è stata sequestrata e picchiata per 24 ore nella frazione Remondò di Gambolò, provincia di Pavia. La sua terribile esperienza si è conclusa grazie all'invio di un messaggio di aiuto, che ha portato al suo salvataggio. La scoperta ha sconvolto la comunità locale, evidenziando la gravità della vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta shock nella frazione Remondò. Una giovane donna è stata trovata sotto choc, con il volto e il corpo coperti di ecchimosi, dopo essere stata segregata per 24 ore da un 32enne nella frazione Remondò di Gambolò, in provincia di Pavia. L’uomo, cittadino marocchino con diversi precedenti penali, l’avrebbe picchiata con estrema violenza, come confermato non solo dai suoi lividi ma anche dal racconto dei vicini, che hanno riferito di aver udito grida di aiuto per ore. Salvata grazie alla posizione inviata di nascosto. Nonostante l’aggressore le avesse sottratto il cellulare, la donna è riuscita, in un momento di distrazione, a condividere la sua posizione via chat con un amico. Dayitalianews.com Sequestrata in casa e picchiata per oltre 24 ore, si salva grazie al messaggio inviato a un amico. Arrestato 32enne - La richiesta di aiuto è arrivata in silenzio, senza parole, solo una posizione Gps inviata dalla donna a un amico nel cuore di una lunga notte di paura. corriereadriatico.it Pavia, manda la posizione Gps a un amico: era stata sequestrata da un 32enne, finito in carcere - Picchiata e sequestrata per 24 ore, il fatto accaduto a Gambolò nella provincia pavese, la Polizia ha arrestato un uomo con precedenti, con l'accusa di sequestro di persona e maltrattamenti ... msn.com ?? BADANTE UOMO/DONNA – CONVIVENTE INFO: 3758614167 (scrivere su WhatsApp) Località: Voghera (Pavia) Assistito: Uomo di 90 anni non autosufficiente Patologie: Malattie cardiovascolari, malattia polmonare cronica Vive da solo ? Stan - facebook.com facebook © Dayitalianews.com - Pavia, donna sequestrata e picchiata per 24 ore: salvata grazie a un messaggio

Milano, orrore in Viale Umbria: donna sequestrata e violentata dall'ex

Video Milano, orrore in Viale Umbria: donna sequestrata e violentata dall'ex Video Milano, orrore in Viale Umbria: donna sequestrata e violentata dall'ex