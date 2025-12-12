Paura sulla Fondo Valle Vitulanese | auto si ribalta traffico in tilt

Nel tardo pomeriggio, sulla Fondo Valle Vitulanese, si è verificato un incidente che ha provocato il ribaltamento di un’auto, creando disagi alla viabilità. La dinamica dell'incidente ha generato momenti di apprensione tra gli automobilisti e ha causato un importante rallentamento del traffico nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nel tardo pomeriggio sulla Fondo Valle Vitulanese, dove un'auto si è ribaltata dopo aver perso aderenza sulla carreggiata. L'incidente, avvenuto per cause ancora in corso di definizione, ha provocato attimi di forte apprensione, ma fortunatamente non si registrano gravi conseguenze per il conducente. L'episodio ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione, con il traffico regolato a senso alternato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione della vettura.

