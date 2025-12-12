Paura in strada anziano investito da un' auto Portato in eliambulanza a Roma

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Fiuggi, coinvolgendo un anziano investito da un'auto in pieno centro. La scena ha generato grande preoccupazione tra i residenti, con il personale sanitario intervenuto rapidamente per soccorrere la vittima. L'incidente ha provocato disagi alla viabilità e un clima di tensione nella cittadina.

Mattinata di grande apprensione a Fiuggi a causa di un grave incidente stradale avvenuto in pieno centro. Il fatto è accaduto intorno alle ore 10:00 di questa mattina, sul piazzale del Monumento, in una zona cruciale di accesso al centro storico, nei pressi della Villa Comunale.Un anziano del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

