Paura in strada anziano investito da un' auto Portato in eliambulanza a Roma
Un grave incidente si è verificato questa mattina a Fiuggi, coinvolgendo un anziano investito da un'auto in pieno centro. La scena ha generato grande preoccupazione tra i residenti, con il personale sanitario intervenuto rapidamente per soccorrere la vittima. L'incidente ha provocato disagi alla viabilità e un clima di tensione nella cittadina.
Mattinata di grande apprensione a Fiuggi a causa di un grave incidente stradale avvenuto in pieno centro. Il fatto è accaduto intorno alle ore 10:00 di questa mattina, sul piazzale del Monumento, in una zona cruciale di accesso al centro storico, nei pressi della Villa Comunale.Un anziano del.
