Patto tra Procura e Comune Municipali in prestito per le indagini urbanistiche

La Procura di Varese e il Comune hanno firmato un accordo di collaborazione volto a potenziare le indagini urbanistiche ed edilizie. L’intesa prevede l’impiego di ufficiali municipali in prestito per supportare le attività investigative, favorendo azioni sinergiche e multidisciplinari per garantire un controllo più efficace nel settore urbanistico del territorio.

Patto di collaborazione tra la Procura e il Comune di Varese. I due enti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di azioni sinergiche e multidisciplinari collegate alle indagini giudiziarie, con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia urbanistica ed edilizia. L’obiettivo è condividere professionalità e competenze, in particolare su tematiche complesse come quelle urbanistiche ed edilizie e più in generale ambientali, a tutela del decoro urbano e del paesaggio. Di recente infatti la Procura ha istituito il Nucleo Edilizia Ambiente e Tutela Animali cui risulta essenziale disporre di personale qualificato, come quello in forza nel settore del Comune che porta avanti le attività di controllo edilizio così da consolidare e ottimizzare il livello di coordinamento fra l’autorità giudiziaria inquirente e l’attività di controllo edilizio municipale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Patto tra Procura e Comune. Municipali in prestito per le indagini urbanistiche

2018-01-30 PRATO - COMUNE-PROCURA-TRIBUNALE, FIRMATO PATTO GIUSTIZIA

Video 2018-01-30 PRATO - COMUNE-PROCURA-TRIBUNALE, FIRMATO PATTO GIUSTIZIA Video 2018-01-30 PRATO - COMUNE-PROCURA-TRIBUNALE, FIRMATO PATTO GIUSTIZIA

Cerca Video Caricamento del Video...

ESCLUSIVA Squadra medusa: il patto tra polizia, stampa e Procura che ha pilotato il “Qatargate” La nuova inchiesta della magistratura belga rivela una rete di scambi tra media e inquirenti per la pubblicazione del materiale sulla presunta corruzione nell’Ue C - facebook.com Vai su Facebook

Patto tra Procura e Comune. Municipali in prestito per le indagini urbanistiche - I due enti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di azioni sinergiche e multidisciplinari collegate alle indagini giudiziarie, con part ... Secondo ilgiorno.it

Patto tra il Comune di Varese e la Procura: potenziate le verifiche in materia di urbanistica ed edilizia - L'accordo è stato firmato oggi dal sindaco Davide Galimberti e dal procuratore Antonio Gustapane: l'obiettivo è quello di avviare una stretta collaborazione, condividendo professionalità e competenze, ... Scrive varesenoi.it