Patto romagnolo nel settore carni Terremerse verso la cessione del ramo d' azienda da 25 milioni di euro

Terremerse e Magema hanno stretto un accordo per l'affitto triennale del ramo d'azienda, con un valore di 25 milioni di euro. L'intesa riguarda la cessione temporanea di attività tra la cooperativa agricola di Savignano sul Rubicone e la cooperativa multifiliera di Bagnacavallo, segnando un nuovo passo nel settore carni della Romagna.

Magema, società agricola cooperativa di Savignano sul Rubicone e realtà industriale nel settore alimentare, e Terremerse Soc Coop, cooperativa multifiliera dell’agroalimentare di Bagnacavallo, hanno siglato un accordo che prevede l’affitto triennale, a decorrere dall'1 febbraio 2026, del ramo di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

