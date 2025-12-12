Passeggero trovato con carte One Piece e Pokemon per 90mila euro | scatta maxi multa per contrabbando

Un passeggero è stato scoperto con oltre 20.000 carte Pokémon e One Piece per un valore di circa 90.000 euro, senza averle dichiarate. La scoperta ha portato all’imposizione di una maxi multa di circa 22.000 euro per contrabbando. L'episodio evidenzia le conseguenze di un trasporto illecito di collezionismo di alto valore.

Dovrà pagare una multa di circa 22mila euro perché trasportava - senza dichiararle - oltre 20mila carte Pokemon dal valore di circa 90mila euro. Le carte da collezione di contrabbando, raffiguranti personaggi di famosi cartoni oltre le Pokemon c'erano carte anche di One Piece, sono state.

Carte Pokemon di contrabbando sequestrate all’aeroporto di Milano Linate. Nei guai un passeggero da Tokio - E' accaduto nelle scorse ore all'aeroporto di Milano Linate: un uomo in arrivo con un volo da Tokio è stato trovato in possesso di carte da collezione della se ... Secondo settenews.it

Carte Pokemon e One Piece non dichiarate, maxi sequestro a Linate - Nella valigia di un passeggero provenienta da Tokyo via Parigi, oltre 20. Lo riporta msn.com

