Pasolini e Mishima, due figure emblematiche del Novecento, condividono non solo affinità artistiche ed esistenziali, ma anche un percorso politico che li ha portati dalla sinistra alla destra. Questa parabola, complessa e sorprendente, rivela le contraddizioni profonde delle loro vite e delle loro scelte, offrendo uno spunto di riflessione sul rapporto tra ideologia, arte e identità.

Leggendo ancora di Pasolini e di Mishima per avere sul palco di Atreju qualcosa di nuovo da dire, ho scoperto che oltre alle note affinità artistico-esistenziali i due hanno vissuto un’analoga parabola politica: da sinistra a destra. Soltanto in Italia lo si ignora, mentre in Inghilterra e in Giappone è da molto tempo molto chiaro. “L’editore giapponese mise una fascetta rossa attorno al volume con una frase che paragonava Pasolini a Mishima. Avevano molto in comune: entrambi erano stati uomini di sinistra spostatisi a destra”. Lo scrive nei primi Settanta, come cosa assodata, un importante giornalista inglese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Pasolini e una vita da ostaggio in una prigione dorata

