Partita Inter U23-Giana Erminio allo stadio come cambia la viabilità

In vista della partita di serie C tra Inter U23 e Giana Erminio, in programma domenica 14 dicembre allo stadio di Monza, sono previste modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Ecco le principali variazioni e indicazioni utili per i tifosi e i residenti nelle zone interessate.

In arrivo modifiche alla viabilità per la partita del campionato di serie C tra Inter Under 23 e Giana Erminio in scena domenica 14 dicembre allo stadio di Monza.Circolazione vietataDalle 9:30, fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

