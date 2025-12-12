Partita Inter U23-Giana Erminio allo stadio come cambia la viabilità

Monzatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita di serie C tra Inter U23 e Giana Erminio, in programma domenica 14 dicembre allo stadio di Monza, sono previste modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento. Ecco le principali variazioni e indicazioni utili per i tifosi e i residenti nelle zone interessate.

In arrivo modifiche alla viabilità per la partita del campionato di serie C tra Inter Under 23 e Giana Erminio in scena domenica 14 dicembre allo stadio di Monza.Circolazione vietataDalle 9:30, fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

partita inter u23 gianaPartita Inter U23-Giana Erminio allo stadio, come cambia la viabilità - In arrivo modifiche alla viabilità per la partita del campionato di serie C tra Inter Under 23 e Giana Erminio in scena domenica 14 dicembre allo stadio di Monza. Riporta monzatoday.it

partita inter u23 gianaInter Under 23-Giana Erminio: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Giana Erminio per la diciottesima giornata del Girone A di Serie C: canale tv, diretta streaming e formazioni. Si legge su calciomercato.com

Inter U23 - L.R. Vicenza 1-2 | Gli Highlights

Video Inter U23 - L.R. Vicenza 1-2 | Gli Highlights