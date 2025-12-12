Parte il servizio di psicologia di base nei distretti socio-sanitari di Capitanata | conferiti i primi tre incarichi
A partire dal 15 dicembre 2025, entrerà in funzione il nuovo Servizio di Psicologia di Base nei distretti socio-sanitari di Capitanata, gestito dall’ASL Foggia. Dopo la conferimento dei primi tre incarichi, questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza psicologica territoriale, offrendo un supporto fondamentale alla popolazione locale e migliorando i servizi sanitari nella regione.
Sarà operativo a partire dal 15 dicembre 2025 il Servizio di Psicologia di Base di ASL Foggia, previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 15 giugno 2023 che ha istituito in Puglia lo psicologo di base, uno per ogni Distretto Socio-Sanitario. Gli incarichiCon il conferimento dei primi tre incarichi. Foggiatoday.it
Parte il servizio di psicologia di base nei distretti socio-sanitari di Capitanata: conferiti i primi tre incarichi - Dal 15 dicembre attivo il nuovo modello di assistenza territoriale: otto distretti saranno progressivamente coperti da psicologi di base per supporto, prevenzione e presa in carico integrata nelle com ... foggiatoday.it
DI BASE Psicologo di base, al via il servizio in provincia di Foggia: dal 15 dicembre operativi i primi incarichi - FOGGIA – A partire dal 15 dicembre 2025 sarà operativo in provincia di Foggia il Servizio di Psicologia di Base, un nuovo presidio di assistenza territoriale pensato per rafforzare la sanità di prossi ... statoquotidiano.it
Social taxi per le feste di Natale, domani parte il servizio gratuito #livorno #disabilità #disabili #trasportodisabiligratuito #socialtaxi #natale - facebook.com facebook
Grande attenzione al continente africano anche da parte del servizio pubblico tedesco @dwnews: "Nigeria: rilasciati 100 scolari rapiti" @battgirl74 x.com
Servizio di Psicologia di Base in Campania