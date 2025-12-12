Parole in Circolo | il nuovo calendario Avis che mette in movimento il potere delle buone parole

“Parole in Circolo” è la nuova campagna Avis Provinciale di Modena, lanciata il 12 dicembre, che invita a riflettere sull'importanza delle parole e sul loro ruolo nel quotidiano. Con un focus sulla cura e l'adozione di parole positive, l’iniziativa mira a trasformare il linguaggio in gesti concreti di solidarietà e attenzione.

Prendersi cura delle parole, adottarle e trasformarle in gesti quotidiani: è questo il cuore di "Parole in Circolo", la nuova campagna che Avis Provinciale di Modena ha presentato venerdì 12 dicembre presso la sede della Provincia. Un progetto che prende avvio con il calendario 2026 e che invita.

