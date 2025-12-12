Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta e in chiaro negli Usa

La sfida tra Parma e Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle 18:00, sarà visibile in diretta e in chiaro negli Stati Uniti su CBS Broadcast Network, uno dei principali network americani. Questa trasmissione permette a circa 180 milioni di famiglie statunitensi di seguire l'incontro, offrendo un’ampia visibilità alla partita.

Parma-Lazio, in programma sabato 13 dicembre alle 18:00 (ore italiane, ndr), sarà trasmessa in diretta e in chiaro negli Stati Uniti d’America su CBS Broadcast Network, storico network americano capace di raggiungere 180 milioni di famiglie statunitensi. Per l'occasione negli States è in corso. Romatoday.it Lazio, contro il Parma in arrivo una clamorosa novità! Ecco che cosa succederà - Ecco che cosa succederà, tutti i dettagli Parma–Lazio sbarca oltreoceano: la sfida sarà trasmessa live negli USA su CBS Br ... lazionews24.com Parma Lazio, approda oltreoceano! Incredibile novità in vista della sfida del Tardini, i dettagli - Parma Lazio visibile negli USA: il match sarà trasmesso su CBS Broadcast Network, rete nazionale in chiaro Parma Lazio in diretta negli USA: la sfida sarà trasmessa su CBS Broadcast Network, emittente ... calcionews24.com In occasione del 112° anniversario del Club, la Prima Squadra Maschile e Femminile scenderanno in campo con una maglia speciale nelle due sfide del weekend che vedranno il Parma opposto alla Lazio. Sabato 13 dicembre, allo stadio “Ennio Tardini”, è in - facebook.com facebook Parma, Cuesta: “Con la Lazio con rispetto ma senza timore. Da Sarri ho imparato molto”?? x.com

TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video TRIS PARMA, golazo HAJ MOHAMED, si FERMA Baroni: Parma-Lazio 3-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights