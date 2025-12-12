Parma Lazio Cuesta in conferenza stampa | Da Sarri ho imparato tanto Noi abbiamo l’obiettivo di dare continuità ai risultati Sugli infortunati…

In vista della sfida tra Parma e Lazio, Cuesta ha presentato in conferenza stampa le motivazioni e le sfide della squadra. Il tecnico ha commentato l'importanza di mantenere la continuità dei risultati, condividendo anche le proprie impressioni su Sarri e aggiornando sullo stato degli infortunati, in una giornata di vigilia carica di aspettative.

Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti. Le dichiarazioni del tecnico dei Ducali Giornata di vigilia in casa Parma. Carlos Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Lazio. PARTITA – «Il nostro focus è quello di essere mentalizzati sulla partita. Vogliamo consolidare quanto fatto . Calcionews24.com

Live – Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Lazio

