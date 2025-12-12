Parma Lazio Cuesta in conferenza stampa | Da Sarri ho imparato tanto Noi abbiamo l’obiettivo di dare continuità ai risultati Sugli infortunati…

In vista della sfida tra Parma e Lazio, Cuesta ha presentato in conferenza stampa le motivazioni e le sfide della squadra. Il tecnico ha commentato l'importanza di mantenere la continuità dei risultati, condividendo anche le proprie impressioni su Sarri e aggiornando sullo stato degli infortunati, in una giornata di vigilia carica di aspettative.

Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti. Le dichiarazioni del tecnico dei Ducali Giornata di vigilia in casa Parma. Carlos Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro la Lazio. PARTITA – «Il nostro focus è quello di essere mentalizzati sulla partita. Vogliamo consolidare quanto fatto . Calcionews24.com Parma Lazio, Cuesta: «Dobbiamo dare continuità ai risultati. I biancocelesti sono una buona squadra. Su Sarri dico una cosa…» - Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i biancocelesti. lazionews24.com Parma, Cuesta: "La formazione la vediamo domani. Circati con noi dopo la pausa" - A un giorno dalla sfida casalinga contro la Lazio, cinque dopo il successo di Pisa, il tecnico del Parma Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza. tuttomercatoweb.com ???? PARMA–LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI, STATISTICHE, DOVE VEDERLA SERIE A – 15ª giornata • Sabato 13 dicembre • Ore 18:00 – Tardini La Lazio torna al Tardini per una sfida che profuma di storia e numeri pesanti. Il Parma ha vinto l’ultimo incroci - facebook.com Facebook Parma-Lazio, altro esodo biancoceleste: il dato sui biglietti venduti Continua qui ift.tt/VpZ0sEk #lazio #laziopress X.com © Calcionews24.com - Parma Lazio, Cuesta in conferenza stampa: «Da Sarri ho imparato tanto. Noi abbiamo l’obiettivo di dare continuità ai risultati. Sugli infortunati…»

Live – Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Lazio

Video Live – Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Lazio Video Live – Carlos Cuesta alla vigilia di Parma-Lazio