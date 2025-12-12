Parma deturpata | muri imbrattati e scritte offensive ovunque

Parmatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parma si trova di fronte a un crescente problema di degrado urbano, con muri imbrattati e scritte offensive che deturpano il centro e le periferie. La situazione sta peggiorando, suscitando preoccupazione tra cittadini e autorità. È urgente intervenire per ripristinare il decoro e garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Parma deturpata: muri imbrattati e scritte offensive ovunque. Il Comune intervenga subito. Parma sta vivendo una situazione sempre più intollerabile sotto gli occhi di tutti: muri imbrattati, scritte volgari, minacciose o ideologicamente violente stanno invadendo ogni angolo della città, dal. Parmatoday.it

"Parma deturpata: muri imbrattati e scritte offensive ovunque"

"Parma deturpata: muri imbrattati e scritte offensive ovunque" - Parma sta vivendo una situazione sempre più intollerabile sotto gli occhi di tutti: muri imbrattati, scritte ... parmatoday.it

Immagine generica