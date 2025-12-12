Parlavano inglese | l' ombra di agenti stranieri dietro lo scontro tra Thailandia e Cambogia

Recenti tensioni tra Thailandia e Cambogia sono state alimentate da attacchi con droni suicidi lungo il confine. Secondo fonti, questi droni non sarebbero stati gestiti dai soldati cambogiani, ma da operatori stranieri di lingua inglese, sollevando sospetti su un coinvolgimento internazionale e su possibili manovre esterne nella regione.

I droni suicidi utilizzati dalla Cambogia lungo il confine con la Thailandia non sarebbero stati controllati da soldati cambogiani ma da operatori stranieri che parlavano inglese. È questa la clamorosa indiscrezione rilanciata dall' esercito thailandese e rilanciata dai media di Bangkok. Il Second Army Area, la componente militare responsabile della Thailandia nord-orientale, ha parlato di intercettazioni radio "in lingua inglese" durante gli attacchi e ha notato una sospetta abilità con cui i droni FPV ( First Person View, pilotati in tempo reale) si sono mossi per colpire postazioni thailandesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Parlavano inglese...": l'ombra di agenti stranieri dietro lo scontro tra Thailandia e Cambogia

