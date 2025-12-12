parco sempione sparisce per errore il ceppo di faggio scolpito dallo scultore andrea gandini

Nel Parco Sempione è scomparso, senza preavviso, il ceppo di faggio scolpito dall’artista Andrea Gandini. La perdita, frutto di una svista, non deriva da alcun intento punitivo, ma solleva interrogativi sulla gestione delle opere artistiche all’interno degli spazi pubblici.

Un errore, una svista e nessun intento punitivo nei confronti dell’artista e della sua opera tanto apprezzabile quanto abusiva. Parliamo della scultura lignea in cui era stato trasformato il ceppo di un faggio di Parco Sempione distrutto da un nubifragio dell’estate di due anni fa. A scolpirla era stato l’artista romano Andrea Gandini, famoso in tutta Italia per dare un nuovo volto ai tronchi tagliati. La brutta notizia è delle scorse ore: l’opera è stata accidentalmente rimossa durante un intervento di manutenzione del verde del Comune di Milano. Il volto ricavato lo scorso marzo nel legno del tronco reciso non c’è più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it