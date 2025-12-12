paramount invia una lettera agli azionisti di warner bros per spiegare come la loro offerta sia migliore di quella netflix

Paramount ha inviato una lettera agli azionisti di Warner Bros per illustrare i vantaggi della propria offerta rispetto a quella di Netflix. David Ellison, CEO di Paramount Skydance, ha avviato un'operazione di acquisizione ostile, puntando a consolidare il controllo sulla celebre casa di produzione e distribuzione cinematografica.

David Ellison, CEO di Paramount Skydance che ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto ostile per Warner Bros. Discovery, sta esortando gli azionisti di WBD a offrire le loro azioni e a “ registrare la loro opinione presso il consiglio di amministrazione di WBD, affermando che preferiscono la transazione Paramount superiore “, ha affermato la società. Mercoledì, la Paramount ha inviato una lettera di Ellison indirizzata agli azionisti di WBD. Secondo la Paramount, la lettera “ espone chiaramente perché l’offerta di 30 dollari ad azione, interamente in contanti, di Paramount per l’acquisizione di WBD è superiore alla transazione di WBD con Netflix “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it